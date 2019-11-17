Türkiye EURO 2020 puan durumu nedir? İşte Türkiye EURO 2020 puan durumu

Türkiye EURO 2020 puan durumu merak ediliyor. Türkiye EURO 2020 puan durumu araştırılıyor. EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası toplamda 24 ülkenin mücadele içerisinde bulunacağı 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacak. İzlanda maçının ardından sıra Andorra maçında. Liderlik Euro 2020 finallerinde seri başı olma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye lider olur ve gruplarında ilk sırada yer alan takımlar arasında ilk 6’ya girebilirse 1. torbada yer alacak.

EURO 2020 TÜRKİYE PUAN DURUMU

H Grubu Türkiye'nin puan durumu

1- Fransa / 22 puan

2- TÜRKİYE / 20 puan

3- İzlanda / 16 puan

4- Arnavutluk / 13 puan

5- Andorra / 4 puan

6- Moldova / 3 puan

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Liderlik ise Euro 2020 finallerinde seri başı olma açısından büyük önem taşıyor. Türkiye lider olur ve gruplarında ilk sırada yer alan takımlar arasında ilk 6’ya girebilirse 1. torbada yer alacak. Ancak lider olur ve en iyi 6 ekip dışında kalırsak, bu durumda 2. torbada yer alacağız. Grubu ikinci bitirirsek büyük ihtimalle 3. torbaya gireceğiz. Kura çekimi ise 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.

EURO 2020 NE ZAMAN OYNANACAK?

Toplamda 24 ülkenin mücadele içerisinde bulunacağı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran – 12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacak. Elemeler sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), finallere doğrudan katılma hakkı elde edecek.

EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?

Ocak 2013'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında, 'Avrupa için Avrupa Futbol Şampiyonası' prensibi doğrultusunda Euro 2020'ye, 13 ülkenin ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Ülkelerden 12'si, üç grup maçı bir de son 16 ya da çeyrek final maçı olmak üzere bir eleme usulü maça (standart paket) ev sahipliği yaparken, bir ülkede de yarı finaller ve final maçı oynanacak.

UEFA''nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.

Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olacak.