Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde Fransa ile 1-1 berabere kaldı
Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’i H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.
EURO2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Stade de France'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, Milli Takımımıza beraberliği getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 19 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa da 19 puanla 2. sırada yer aldı.
PUAN DURUMU
19 TÜRKİYE
19 FRANSA
15 İZLANDA
12 ARNAVUTLUK
4 ANDORRA
3 MOLDOVA