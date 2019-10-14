Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde Fransa ile 1-1 berabere kaldı

EURO2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Stade de France'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, Milli Takımımıza beraberliği getiren gol, 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 19 yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Fransa da 19 puanla 2. sırada yer aldı.

PUAN DURUMU

19 TÜRKİYE

19 FRANSA

15 İZLANDA

12 ARNAVUTLUK

4 ANDORRA

3 MOLDOVA