Türkiye değil Avrupa bu tabloyu konuşuyor! 'Bunun adı sihirbazlık'

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Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en fazla transfer yapan kulüplerinin arasında yer alan Galatasaray’ın 12 futbolcuyu renklerine bağlaması İtalya ve İspanya basınında konu oldu. Dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao’yu bonservissiz bir şekilde transfer eden Galatasaray Lemina, N’Zonzi, Ryan Babel ve Seri gibi oyuncuları toplamda 3 milyon euro’ya getirirken, sarı kırmızılı yönetimin transferdeki başarısı sosyal medyada da ses yankı uyandırdı.

12 futbolcuyu toplamda 4,3 milyon euro’ya mâl eden Galatasaray büyük bir başarıya imza atarken yerli oyuncuların hemen hemen hepsinin bonservisi elinde olarak Cimbom’a gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray’ın yaptığı transferler ve maliyetleri

Michael Seri: 1,5 milyon Euro (kiralık)

Steven N’Zonzi: 500 bin Euro (kiralık)

Mario Lemina: 1 milyon Euro (kiralık)

Emre Mor: 600 bin Euro (kiralık)

Florin Adonone: 700 bin Euro (kiralık)

Radamel Falcao: Bonservissiz

Ryan Babel: Bonservissiz

Jimmy Durmaz: Bonservissiz

Şener Özbayraklı: Bonservissiz

Adem Büyük: Bonservissiz

Okan Kocuk: Bonservissiz

Taylan Antalyalı: Bonservissiz