Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6868
  • 6,2516
  • 284.899
  • 99661.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türkiye değil Avrupa bu tabloyu konuşuyor! 'Bunun adı sihirbazlık'

Türkiye değil Avrupa bu tabloyu konuşuyor! 'Bunun adı sihirbazlık'

Türkiye değil Avrupa bu tabloyu konuşuyor! 'Bunun adı sihirbazlık'

Galatasaray'ın toplamda 12 futbolcuyu 4,3 milyon euro'ya mâl etmesi Avrupa basınının da dikkatini çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en fazla transfer yapan kulüplerinin arasında yer alan Galatasaray’ın 12 futbolcuyu renklerine bağlaması İtalya ve İspanya basınında konu oldu. Dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao’yu bonservissiz bir şekilde transfer eden Galatasaray Lemina, N’Zonzi, Ryan Babel ve Seri gibi oyuncuları toplamda 3 milyon euro’ya getirirken, sarı kırmızılı yönetimin transferdeki başarısı sosyal medyada da ses yankı uyandırdı.

12 futbolcuyu toplamda 4,3 milyon euro’ya mâl eden Galatasaray büyük bir başarıya imza atarken yerli oyuncuların hemen hemen hepsinin bonservisi elinde olarak Cimbom’a gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray’ın yaptığı transferler ve maliyetleri

Michael Seri: 1,5 milyon Euro (kiralık)
Steven N’Zonzi: 500 bin Euro (kiralık)
Mario Lemina: 1 milyon Euro (kiralık)
Emre Mor: 600 bin Euro (kiralık)
Florin Adonone: 700 bin Euro (kiralık)
Radamel Falcao: Bonservissiz
Ryan Babel: Bonservissiz
Jimmy Durmaz: Bonservissiz
Şener Özbayraklı: Bonservissiz
Adem Büyük: Bonservissiz
Okan Kocuk: Bonservissiz
Taylan Antalyalı: Bonservissiz

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tek celsede bitti
Yaşar İpek'in hapsini istiyor
Ajda setlere dönüyor
Venedik'te Hürrem imajı
Hande Yener'den Demet Akalın sürprizi
<p>Antalya´nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu´nun teşv

´Geri Vitesi Olmayan Pehlivan´ Rekorunu Geliştirme Peşinde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek

Çin salatalığını görünce şaşırdı