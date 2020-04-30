Türkiye daha başarılı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde diğer ülkelere kıyasla daha başarılı olduğunu söyledi: “Sağlığı önceleyen yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz.”

AKŞAM

Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı televizyon programında sporda ertelenen liglerin durumu konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, “Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz. Sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; onların bu süreçteki yol haritalarını sordum. Basketbol ‘bizdeki durumlar farklı’ diyor. Voleybol, ayrı çalışma yapıyor. Takvimleri henüz netleşmiş değil ama kimsenin endişesi olmasın. Sağlığı önceleyen yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz” dedi.

FUTBOLU TAMAMLAMAK İSTERİZ

Kasapoğlu, “Futbolu da tamamlamak istiyoruz. Tesis ve alt yapıya destek verme konusunda spor camiamızın her zaman yanındayız. Tüm branşlarda, sporu destekleme adına her türlü imkanı bundan sonra da ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.