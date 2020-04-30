Türkiye daha başarılı

AKŞAM
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı televizyon programında sporda ertelenen liglerin durumu konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, “Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz. Sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; onların bu süreçteki yol haritalarını sordum. Basketbol ‘bizdeki durumlar farklı’ diyor. Voleybol, ayrı çalışma yapıyor. Takvimleri henüz netleşmiş değil ama kimsenin endişesi olmasın. Sağlığı önceleyen yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz” dedi.
FUTBOLU TAMAMLAMAK İSTERİZ
Kasapoğlu, “Futbolu da tamamlamak istiyoruz. Tesis ve alt yapıya destek verme konusunda spor camiamızın her zaman yanındayız. Tüm branşlarda, sporu destekleme adına her türlü imkanı bundan sonra da ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Adı Fenerbahçe'yle anılan Hırvat teknik adam Bjelica'nın Dinamo Zagreb'te ne kadar kazandığını bir dönem kulübün etkili isimlerinden Zdravko Mamiç açıkladı.
Brezilya devi Independente Kulübü'nde forma giyen genç yetenek Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcu 21 yaşındaydı...
Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.
Portekizli kanat oyuncusunun yeniden Galatasaray'a dönmesi bekleniyor. Menajeri Balde, “Somut bir şey yok” dese de Avrupa basınına göre bu transfer tamamlanacak.