Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Çekya Türkiye basketbol maçı saat kaçta? işte tüm detaylar

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu spor severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Çekya Türkiye basketbol maçına saatler kaldı. Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak. Bugün TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

E GRUBU PUAN DURUMU

1- ABD - 4 PUAN

2 TÜRKİYE - 3 PUAN

3- ÇEKYA - 3 PUAN

4- JAPONYA - 2 PUAN

Bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avust

POTADA 991. MİLLİ SINAV

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.