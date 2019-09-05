Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Çekya Türkiye basketbol maçı saat kaçta? işte tüm detaylar
Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Türkiye Çekya maçı için geri sayım başladı. ABD karşısında mükemmel performans sergileyen A milli takımının Çekya karşısında nasıl oynayacağı merak ediliyor. Gruptaki ilk maçında Japonya'yı farklı mağlup eden milliler, 2. maçında ise çok şansız bir şekilde ABD'ye son saniyede mağlup oldu. Şimdi gözler bugünkü Çekya maçında. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu spor severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3'üncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Çekya Türkiye basketbol maçına saatler kaldı. Grubundaki ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup eden milli takım, 2'nci karşılaşmada ise ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak. Bugün TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.
E GRUBU PUAN DURUMU
1- ABD - 4 PUAN
2 TÜRKİYE - 3 PUAN
3- ÇEKYA - 3 PUAN
4- JAPONYA - 2 PUAN
Bugün oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Brezilya-Karadağ
15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Ürdün
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Kanada-Senegal
14.30 Litvanya-Avust
POTADA 991. MİLLİ SINAV
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın Çekya ile kritik mücadeleye çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 991. maçı oynayacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 990 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 509'unu kazanan Türkiye, 480 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.