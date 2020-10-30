Türkiye Boks Federasyonu, Sinan Şamil Sam'ı unutmadı

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Boğazın boğası" lakaplı milli boksörün vefatının 5. yıl dönümü olduğu hatırlatılarak, "Dünya ve Avrupa şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam'ı rahmet ve özlemle anıyoruz." denildi.
Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 yılında doğan Sinan Şamil Sam, 9 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Sam, amatör olarak boks yaparken 1992'de dünya gençler şampiyonu, 1993'te Avrupa şampiyonu, 1999'da amatör dünya boks şampiyonu oldu.
2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002'de Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2004 yılında dünya kıtalararası ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elde eden Sam, yaptığı 35 müsabakanın 31'inden başarıyla çıkarken, 16 maçında rakiplerini nakavt etti. Sinan Şamil Sam, 30 Ekim 2015'te hayatını kaybetti.
Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi.
Futbolda Süper Lig'e 7. hafta, TFF 1. Lig'e ise 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 8, Misli.com 3. Lig'de ise 7. hafta müsabakaları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ikinci maçında sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk ediyor.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay takımdaki eksik oyunculardan dert yandı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 2. haftası, 12 maçla başladı.