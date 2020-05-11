Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararı sonrası Anadolu Efes'ten açıklama

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes, TBF'nin ligleri şampiyonsuz tescil etmesini saygıyla karşıladı.
Anadolu Efes Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Basketbol Federasyonu, COVID-19 salgınının sürmesi sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir.
Bu doğrultuda normal sezonun kalan maçları ve playoff turu maçları oynanmayacaktır.
Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir.
En büyük dileğimiz, ING Basketbol Süper Ligi 2019 - 2020 sezonunun normal bir şekilde tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmamıştır. Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz.
Lider tamamladığımız sezonda emeği geçen yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.