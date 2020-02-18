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  • 18 Şubat 2020 Salı 10:25
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  • 18 Şubat 2020 Salı 10:33

Türkiye Basketbol Federasyonu ile UNDP iş birliği yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile UNDP iş birliği yaptı

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Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar" temalı iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar" temalı iş birliği anlaşması imzalandı. 

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen iş birliği anlaşması töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, topluma, çevreye ve ortak geleceğe karşı duyarlı olduklarını söyledi.

Çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için bu iş birliğinin bir başlangıç olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Dünya liderleri önümüzdeki 10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 küresel amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek." diye konuştu.

Federasyon olarak "iklim eylemi" başlığını sahiplendiklerini ifade eden Türkoğlu, UNDP ile ortak hareket edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Önce kendinden başla, felsefesiyle milli takımlarımızın müsabakalarıyla yola çıkıyoruz." dedi.

Sıfır atık ve geri dönüşüm başta olmak üzere iklim duyarlılığına katkı sağlayacak her türlü adımı atmak için sporseverleri ve herkesi yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"İş birliğimizin ilk meyvelerini 21 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçıyla alacağız. Federasyonumuzun bünyesindeki tüm erkek ve kadın milli maçlarında uygulayacağız. İlk maçımızda sporcularımız sahada, antrenmanda ve soyunma odasında organik havlular kullanacaklar. Maç sırasında taraftarımıza satılan içecekler tamamen geri dönüşümlü kağıt bardaklarda sunulacaktır. Salonun her yerinde kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları bulunacaktır. Maça gelecek ve ekranları başında milli takımıza destek olacak tüm basketbolseverlerin başlattığımız bu harekete destek olacaklarına inancımız tam."

Her geçen gün duyarlılığın artmasını ve basketbol vesilesiyle gençlere örnek olmasını arzuladıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "Sıfır atık hedefiyle yürüteceğimiz çalışmaların diğer spor branşlarına da örnek olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı. 

Tomasi: Basketbol sporunun kendisi bir model

UNDP Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, iş birliği anlaşması töreninde yaptığı konuşmada, 2015'te gerçekleşen BM'deki özel bir toplantıda 123 ülkenin başbakanları ve yöneticilerinin bir araya geldiğini, 2030 gündemi olarak adlandırılan ajandada sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bahsettiklerini, bunun insanlık tarihinde ilk kez olduğunu anlattı.

İnsanların katkısı olmadan sürdürülebilir kalkınmayı sadece hükümetlerin gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tomasi, "Özellikle basketbol ve diğer spor dallarını düşünebiliriz. Basketbolda biz insanların gençlerin, enerjik kişilerin nasıl sürece dahil edilebileceklerini düşündük. Basketbol sporunun kendisi bir model olarak düşünülebilir. Farkındalık oluşturacağız, davranışsal değişim yaratmış olacağız." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili sürdürülebilir kalkınmanın önemli olduğunu belirten Tomasi, "Basketbol bir takım ruhu oluşturuyor, iş birliği gerektiriyor, adil rekabet, adil oyun aslında. Dolayısıyla bizim bunlara bu hedeflere amaçlara ulaşmaya ihtiyacımız var. Spor zaten sağlıkla doğrudan ilintilidir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması basketbol ve sporda çok önemli ortak noktaları barındırıyor." yorumunda bulundu.

Gazetecilerin, projenin diğer spor dallarında uygulanabilmesi yönündeki sorusu üzerine Tomasi, "Tüm sporlarla bu yapılabilir. Biz bütün farklı sporları analiz ettik. Ancak basketbolla başladık. Sayın Hidayet Türkoğlu ilk baştan itibaren buna inandı." cevabını verdi.

Hidayet Türkoğlu ise UNDP ile iş birliğine ilişkin soru üzerine, anlaşmanın diğer federasyonlara göre kendilerini farklı kıldığını, ekip olarak şu ana kadar her anlamda Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek için çok iyi işler yaptıklarını düşündüklerini söyledi.

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