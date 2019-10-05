Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maç öncesi aday kadro da açıklandı. EURO 2020 elemeleri H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı sahaya çıkacak. Türkiye Arnavutluk milli maçı için geri sayım şimdiden başladı. Milli maç hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maç, 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. İki takım tarihte daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Milli takım, 5 galibiyet elde ederken Arnavutluk 4 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.