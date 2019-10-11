Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Arnavutluk muhtemel 11 sizlerle..

Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu tüm Türkiye tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde bugün A Milli Takımımız Arnavutluk takımını konuk ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri son hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu maçtan da galip gelip kupaya emşn adımlarla ilerlemek istiyor. Maçı şifresiz izlemek isteyenler Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte maça dair tüm bilgiler..

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Arnavutluk maçı Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Mert,

Zeki,

Merih,

Çağlar,

Umut Meraş,

Ozan,

Abdülkadir,

Emre,

Hakan,

Kenan Karaman,

Cenk

ARNAVUTLUK MUHTEMEL 11

Strakosha,

Lenjani,

Hysaj,

Djimsiti,

Dermaku,

İsmajl,

Gjasula,

Bare,

Manaj,

Memushaj,

Cikalleshi

TEK EKSİK DORUKHAN

Milli Takım’a çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan dışında eksik bulunmuyor. Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 21.45’te İzlandaFransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak. Grupta 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

ARNAVUTLUK İLE 575. RANDEVU..

A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 759 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli Takımımız, rakibi Arnavutluk'la ilki 1970, sonuncusu ise bu yıl olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu 11 maçın beşini Türkiye, dördünü Arnavutluk kazanırken, iki müsabaka da berabere sona erdi. Gollerde ise Arnavutluk'un üstünlüğü bulunuyor. Millilerimiz, 11 maçta yedikleri 14 gole, 12 golle karşılık verdi.