Türkiye Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç hangi gün oynanacak?
A Milli Futbol Takımı’mızın Andorra ile oynayacağı maçın ne zaman oynanacağı vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Milli maç hangi gün oynanacak? Milli maç nedeniyle Süper Lig’e ara verildi. EURO 2020 grup maçları kapsamında Andorra ile sahaya çıkacak millilerimiz sahadan galip ayrılmak istiyor. Fransa karşısında galip gelen millilerimiz bu maça da iyi hazırlanıyor. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı…
Milli maç hangi gün oynanacak? Türkiye Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları arama motorunda aranan konular arasında yer aldı. Avrupa Kupaları sebebiyle Süper Lig’e ara verilirken gözler Milli Takım’a çevrildi. Millilerimiz EURO 2020 H grubu 5. maçında Andorra ile mücadele verecek. İstanbul Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu ve tüm Türkiye bu maçı bekliyor. İşte Türkiye Andorra maçı detayları
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak. İstanbul Beşiktaş Park’ta saat 21:45’te başlayacak mücadeleyi TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.
ADAY KADRO BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takım Teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda yer alan isimler:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI
10 Eylül Moldova-Türkiye
11 Ekim Türkiye-Arnavutluk
14 Ekim Fransa-Türkiye
14 Kasım Türkiye-İzlanda
17 Kasım Andorra-Türkiye