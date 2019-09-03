Türkiye Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda? Milli maç hangi gün oynanacak?

Milli maç hangi gün oynanacak? Türkiye Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları arama motorunda aranan konular arasında yer aldı. Avrupa Kupaları sebebiyle Süper Lig’e ara verilirken gözler Milli Takım’a çevrildi. Millilerimiz EURO 2020 H grubu 5. maçında Andorra ile mücadele verecek. İstanbul Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu ve tüm Türkiye bu maçı bekliyor. İşte Türkiye Andorra maçı detayları

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak. İstanbul Beşiktaş Park’ta saat 21:45’te başlayacak mücadeleyi TRT 1 canlı olarak yayınlayacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takım Teknik direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda yer alan isimler:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Moldova-Türkiye

11 Ekim Türkiye-Arnavutluk

14 Ekim Fransa-Türkiye

14 Kasım Türkiye-İzlanda

17 Kasım Andorra-Türkiye