Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

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Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın... Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...

İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Lanzini bombası... İngilizler duyurdu! F.Bahçe'de Lanzini bombası... Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.

Vida giderse Marcelo gelecek Vida giderse Marcelo gelecek Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.

Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da Lemina, 2 milyon euroya Fulham'da İngiltere'ye geri dönerek Fulham'la anlaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.

Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.