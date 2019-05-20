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Türkiye - Fransa maçının biletleri tükendi

Türkiye - Fransa maçının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, genel satışa çıkarılmasından kısa süre sonra tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının genel bilet satışının, "taraftarkulubu.tff.org" sitesi üzerinden  gerçekleştirildiği ve biletlerin tükendiği bildirildi.

Açıklamada, "Karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.

Türkiye, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

(AA)

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