Yaz döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Mehmet Ekici, Almanya'ya dönüyor.
Bild'in haberine göre, Almanya 3. Lig'in yeni ekiplerinden Türkgücü Münih, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon 3. Lig'de mücadele eden Türkgücü Münih transferde şu ana kadar 22 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Mehmet Ekici'yi renklerine bağlamaya hazırlanan Türkgücü Münih, bir dönem A Milli Takım forması giyen Sercan Sararer'i de kadrosunda bulunduruyor.
Bayern Münih altyapısında yetişen Mehmet Ekici, Almanya'da Nürnberg ve Werder Bremen formaları da giymiş ardından 2014'te Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ekici, 2017 yazında Fenerbahçe'ye imza atarken 2020 yazında sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
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