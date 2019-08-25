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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 22:33
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 22:37

Türk Telekom Stadyumu'nda Emine Bulut unutulmadı!

Türk Telekom Stadyumu'nda Emine Bulut unutulmadı!

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Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi.

Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde "#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki..." ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, taraftarlar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı pankartı açtı.

Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi.

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