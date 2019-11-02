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Türk Telekom Stadı bu kez boş kaldı

Türk Telekom Stadı bu kez boş kaldı

45 bin kombine bilet satılan Galatasaray'da tribünler boş kaldı. Taraftarlar haftalardır oynanan kötü futbolu protesto ederken, stadyumda sadece 29 bin 861 kişi vardı.

Sezon başında yapılan transferler sonrasında Galatasaray taraftarı kombinelere hücum ederken 45 bin toplu bilet satışı gerçekleştirilmişti.

Türk Telekom Stadı'nda bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 44 bin ortalama yakalayan sarı-kırmızılılar, kötü sonuçlar ve isteksiz futbol sonrasında taraftarını stattan kaçırdı. Rizespor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kalırken tribünde sadece 29 bin 861 taraftar vardı.

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