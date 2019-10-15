Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9195
  • 6,5455
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türk Telekom, İsrail'den galibiyetle döndü

Türk Telekom, İsrail'den galibiyetle döndü

Türk Telekom, İsrail'den galibiyetle döndü

Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu A Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, konuk olduğu İsrail ekibi UNETHolon'u 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Türk Telekom, mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi savunma yapan UNET Holon, devreye 44-43 üstünlükle girdi.      

Karşılıklı sayılarla devam eden üçüncü çeyrek 59-59 eşitlikle sona ererken, son periyotta daha iyi hücum yapan Türk Telekom, sahadan 82-79 galip ayrıldı.

UNET Holon'da Malachi Richardson, 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e romantik kutlama
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>Türkiye´nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve

Tel Abyad ve Çevresinde Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

YPG-PKK'lı teröristlerden Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 sivil şehit, 12 yaralı

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva