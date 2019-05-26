Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türk Telekom, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi

Türk Telekom, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi

Türk Telekom, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ile basketler buldu. Stimac ve Gabriel ile rakibine karşılık veren Türk Telekom, 4. dakikada 9-7'lik skorla ilk kez öne geçti. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu  24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kalinic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Türk Telekom, savunmasını sertleştirip, hızlı hücumlarla skor üretti ve 14. dakika 29-29 eşitlikle geçildi. Campbell'in etkili oyunuyla skor üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, devreyi 48-45 önde kapattı.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Türk Telekom, Gabriel, Landesberg ve Stimac ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko'da Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun çabalarına rağmen ev sahibi ekip son çeyreğe 70-68 galip durumda girdi.

Müsabakanın son periyodunda çekişmeli mücadele devam etti. Çeyreğe Melli ve Kalinic'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Türk Telekom Campbell'in 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Campbell ile skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, pota altında Sloukas'ın sayılarına engel olamadı. Türk Telekom, bitime 3.3 saniye kala Landesberg'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla müsabakayı 88-85 kazandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
´Ben yolda düz yürümeyi zor başarıyorken Allah kimilerine sınırsız yetenek vermiş´ diyenler, merhaba

Yetenek Dediğin

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi