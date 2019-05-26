Türk Telekom, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ile basketler buldu. Stimac ve Gabriel ile rakibine karşılık veren Türk Telekom, 4. dakikada 9-7'lik skorla ilk kez öne geçti. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kalinic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Türk Telekom, savunmasını sertleştirip, hızlı hücumlarla skor üretti ve 14. dakika 29-29 eşitlikle geçildi. Campbell'in etkili oyunuyla skor üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, devreyi 48-45 önde kapattı.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Türk Telekom, Gabriel, Landesberg ve Stimac ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko'da Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun çabalarına rağmen ev sahibi ekip son çeyreğe 70-68 galip durumda girdi.

Müsabakanın son periyodunda çekişmeli mücadele devam etti. Çeyreğe Melli ve Kalinic'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Türk Telekom Campbell'in 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Campbell ile skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, pota altında Sloukas'ın sayılarına engel olamadı. Türk Telekom, bitime 3.3 saniye kala Landesberg'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla müsabakayı 88-85 kazandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak