Türk Telekom, Beşiktaş'ı eledi ve çeyrek finale yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Türk Telekom, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-66 yenen Türk Telekom, seride durumu 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen maçın 2. dakikası 5-5 ve 9. dakikası 18-18 beraberlikle geçildi. Beşiktaş Sompo Sigorta, rakibinin boy avantajına rağmen Oğuz Savaş ve Burak Can Yıldızlı'ya müsait şut imkanları sağlayarak üstünlüğü ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki oyuncunun 19 sayı ürettiği ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.

Siyah-beyazlı takımı 2. periyotta da sürükleyen isim Oğuz Savaş oldu ve 14. dakikada 6 sayılık üstünlük (28-22) yakaladı. Johnson ve Campbell'ın dışarıdan basketleriyle oyuna ortak olmasını bilen Türk Telekom, Fall'un pota altı basketiyle 17. dakikada 34-33 öne geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 9 sayı farkla (46-37) önde gitti.

Türk Telekom, ikinci yarıda kontrolü tamamen ele aldı ve 26. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 39-59. Konuk ekip, içeriden ve dışarıdan basketler üreterek 3. çeyreği 68-51 üstün tamamladı.

Konuk ekip, karşılaşmadan 84-66 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi

Hakemler: Antonio Conde xx, Marius Ciulin xx, Martin Horozov xx

Beşiktaş: Birkan Batuk x 6, Gotcher x 6, Burak Can Yıldızlı xx 13, Oğuz Savaş xxxx 23, Can Kaan Turgut x 5, Djurisic xx 8, Ömer Utku Al x 5, Samet Geyik x, İsmet Akpınar x, Sabahattin Can Göndür x, Çağdaş Kayabaşı x

Başantrenör: Burak Bıyıktay

Türk Telekom: Enes Taşkıran xx 12, Campbell xxx 16, Johnson xxxx 27, Metin Türen xx 7, Fall xx 10, Şafak Edge x 3, Kadji xx 9, Polat Kaya x, Egemen Güven x, Ercan Bayrak x, Efe Beşok x

Başantrenör: Burak Gören

1. periyot: 22-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-46 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 51-68 (Türk Telekom lehine)