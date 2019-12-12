Türk takımlarının 14 sezon sonra ilk kez Avrupa kupalarında Şubat ayını görememe riski var!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlaması ile birlikte Avrupa Kupalarında elenen Türk takımı sayısı dörde çıktı. Ön eleme turlarında Yeni Malatyaspor elenirken Trabzonspor ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına erken veda etti. Son olarak Başakşehir'in bir üst tura çıkma ümidi var. Almanya Bundesliga'da lider konumda bulunan B. Mönchengladbach ile deplasmanda oynayacak Başakşehir'in tur atlaması için mutlak kazanması lazım.

Başakşehir de elenirse temsilcilerimiz 14 sezon sonra Şubat ayını göremeyecek

Başakşehir'in de elenmesi durumunda 14 sezon sonra Türk takımları Avrupa kupalarında Şubat ayının görememiş olacak. En son 2005-06 sezonunda temsilcilerimiz grup aşamasından bir üst tura (Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi) çıkmayı başaramamıştı. 2005-06 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son sırada kalırken Beşiktaş yine Avrupa Ligi gruplarında son sırada kalmıştı. Galatasaray 1.tur aşamasında Tromsö'ye ve Trabzonspor 3. ön eleme turu aşamasında Anorthosis'e elenmişti.

Sezon sezon Avrupa'da gruptan çıkan temsilcilerimiz ve elendikleri turlar

2018-19 : Galatasaray (son 32 turu - Benfica'ya elendi), Fenerbahçe (son 32 turu - Zenit'e elendi)

2017-18 : Beşiktaş (ŞL son 16 turu - Bayern Münih'e elendi)

2016-17 : Beşiktaş (AL çeyrek final - Lyon'a elendi)

2015-16: Galatasaray (son 32 turu - Lazio'ya elendi), Fenerbahçe (son 16 turu - Braga'ya elendi)

2014-15 : Beşiktaş (son 16 turu - C. Brugge elendi), Trabzonspor (son 32 turu - Napoli'ye elendi)

2013-14 : Trabzonspor (son 32 turu - Juventus'a elendi), Galatasaray (ŞL son 16 turu - Chelsea'ye elendi)

2012-13 : Fenerbahçe (AL yarı final Benfica'ya elendi), Galatasaray (ŞL çeyrek final - Real Madrid'e elendi)

2011-12 : Trabzonspor (son 32 turu - PSV'ye elendi), Beşiktaş (son 16 turu - A. Madrid'e elendi)

2010-11 : Beşiktaş (son 32 turu - D. Kiev'e elendi)

2009-10 : Galatasaray (son 32 turu - A. Madrid'e elendi), Fenerbahçe (son 32 turu - Lille'e elendi)

2008-09 : Galatasaray (son 16 turu - Hamburg'a elendi)

2007-08 : Fenerbahçe (ŞL çeyrek final - Chelsea'ye elendi), Galatasaray (son 32 turu - B. Leverkusen'e elendi)

2006-07 : Fenerbahçe (son 32 turu - AZ Alkmaar'a elendi)

2005-06 : -

Üst tura çıkamadıkları gibi istatistikleri de kötü

Avrupa'da bu sezon mücadele eden temsilcilerimiz üst tura çıkamadığı gibi performans olarak yine geride kaldılar. Galatasaray, grubunu iki puanla son sıradan bitirirken 32 ekip içinde en az gol atan (1) takım oldu. Galatasaray ayrıca kaleyi en az bulan takım olurken Trabzonspor grubunda son sırada kaldı. Beşiktaş ise ilk dört maçında yenilip kötü bir performans gösterdi sadece Slovan Bratislava'ı mağlup edebildi. Başakşehir ise son maç öncesi 7 puan toplamayı başardı.

(Fanatik)