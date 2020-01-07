Türk sporu başkentte masaya yatırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihlerinde Ankara'da "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" düzenleyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı çalıştayda, bakanlık kulüplerin ve federasyonların mevcut sorunlarına çözüm önerilerini dinleyecek.
Çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonlarının yapısal sorunları ile gelecek stratejileri 5 gün boyunca değerlendirilecek.
İki gün Türk futbolu tartışılacak
Çalıştayın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.
Çalıştayda, kulüplerin ve TFF'nin stratejik plan çalışmaları ile Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri" başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA Finansal Fair Play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında tartışılacak.
Çalıştayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk futbolunda, adil oyun, pazarlama, sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek.
Çalıştayın üçüncü gününde ise spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak.
Türk sporunun sorunları tüm yönleriyle masada olacak
Ayrıca çalıştayın son üç gününde, federasyon başkanları, paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfederasyonlarının katılacağı oturumlarda Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek.
"Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Sporunda Marka Yönetimi" konuları da çalıştayda değerlendirilecek.
Başakşehir kariyerine son veren Arda Turan, eğer Galatasaray'a imza atarsa sarı kırmızılı kulüpte bedavaya oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.
Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.
Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Zanka eski takımına geri dönüyor.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht önemli ifadeler kullandı.
Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerlendirmelerde bulunan Ozan Tufan, amaçlarının 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.