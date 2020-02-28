Türk spor kulüpleri Mehmetçiklerimizin yanında

Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
DERBİDE Galatasaray’a yenilerek 20 yıllık seriyi bitiren Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti...
İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.
Menajeri G.Saray’la görüşen Trabzonspor’un sol beki Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.
Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.