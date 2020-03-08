Türk spor dünyasında Kadınlar Günü paylaşımları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü spor dünyasında da geniş yer buldu. İşte federasyon ve kulüplerin paylaşımları...
Türkiye Futbol Federasyonu
"Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. Fedakârlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."
Trabzonspor:
"Bu sene takım çok güzel."
Biz sizinle güzeliz.
Yediden yetmişe bizleri asla yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler!"
Başakşehir:
"Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"
Galatasaray:
“Başaramazsın diyenlere inat, kadınlar her şeyi yapabilir.”
Her başarı öyküsünde kadınların izi var… Kadın isterse her şeyi başarabilir!
Fenerbahçe:
"Kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza ve kol kola yürüdüğü günlerde yaşamak ümidiyle... Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
Beşiktaş:
"Asil forma için mücadele eden kadın sporcularımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun."
Sivasspor:
"Emekleriyle hayatımızın her anına büyük anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #8MartDünyaKadınlarGünü"
Türkiye Basketbol Federasyonu:
"Tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun!"
Türkiye Voleybol Federasyonu:
"Ülkemizin her daim gurur kaynağı olan Filenin Sultanları ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"
Anadolu Efes:
"#8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun! #BenimYerimBurası"