Türk spor dünyasında Kadınlar Günü paylaşımları

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü spor dünyasında da geniş yer buldu. İşte federasyon ve kulüplerin paylaşımları...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü spor dünyasında da geniş yer buldu. İşte federasyon ve kulüplerin paylaşımları...

Türkiye Futbol Federasyonu

"Ülkemiz ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. Fedakârlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."

Trabzonspor:

"Bu sene takım çok güzel."

Biz sizinle güzeliz.

Yediden yetmişe bizleri asla yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler!"

Başakşehir:

"Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

Galatasaray:

“Başaramazsın diyenlere inat, kadınlar her şeyi yapabilir.”

Her başarı öyküsünde kadınların izi var… Kadın isterse her şeyi başarabilir!

Fenerbahçe:

"Kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza ve kol kola yürüdüğü günlerde yaşamak ümidiyle... Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Beşiktaş:

"Asil forma için mücadele eden kadın sporcularımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun."

Sivasspor:

"Emekleriyle hayatımızın her anına büyük anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. #8MartDünyaKadınlarGünü"

Türkiye Basketbol Federasyonu:

"Tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun!"

Türkiye Voleybol Federasyonu:

"Ülkemizin her daim gurur kaynağı olan Filenin Sultanları ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

Anadolu Efes:

"#8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun! #BenimYerimBurası"