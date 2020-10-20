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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 10:54
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Türk Hava Yolları, Medipol Başakşehir'in Avrupa maçları için forma sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, Medipol Başakşehir'in Avrupa maçları için forma sponsoru oldu

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Medipol Başakşehir'in bu sezonki Avrupa kupası maçları için forma sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) üstlendi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Medipol Başakşehir, bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile sahaya çıkacak.

Avrupa macerasına Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile birlikte yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda başlayacak Medipol Başakşehir, uluslararası arenada tüm sezon boyunca THY logosunu formasının göğüs kısmında taşıyacak.

Almanya temsilcisi RB Leipzig ile bugün deplasmanda oynayacağı müsabaka ile birlikte THY logolu formayı giymeye başlayacak turuncu-lacivertliler, Avrupa kupası maçlarının seyahatlerini de THY ile gerçekleştirecek.

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