'Türk Haaland' Bayern Münih'e gidiyor

AKŞAM
CRYSTAL Palace Kulübü’nden kiralanan ve sezona adeta damgasını vuran Sörloth’un piyasası düşmüyor. ‘Fichajes.net’ sitesi, “Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, tıpkı vatandaşı Haaland gibi Bundesliga’ya gelebilir. Bayern Münih onu çok yakından takip ediyor. Lewandowski ile iyi bir ikili olabilirler. Boyu çok uzun. Hem havadan hem de yerden tam bir bitirici” yorumunu yaptı.
REAL MADRİD DE PEŞİNDE
İspanyol basınında Norveçli futbolcu için, “Türk Haaland” ifadesinin kullanılması ise gözlerden kaçmadı. Real Madrid’in de listesinde bulunan genç futbolcu için bütün ipler Trabzonspor’un elinde. Çünkü Bordo-Mavililer, 6 milyon euroyu Crystal Palace Kulübü’nün hesabına yatırdığı anda Norveçli’nin bonservisini alabilecek. Bu paranın çok üzerinde satılması da sürpriz olmayacak.
Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.
Ruslar, L.Moskova'nın gündemindeki Yunan sol bek Tsimikas'la Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon ortasında kendisine yapılan sözleşme yenileme teklifine bir yanıt vermeyen Sırp çalıştırıcı, koronavirüs pandemisi sonrası Fenerbahçe'de kalmak istediğini paylaştı. Yönetimin Obra'yla yeniden temasa geçmesi bekleniyor.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Alman transfer sitesi “transfermarkt” tüm profesyonel liglerde futbolcuların piyasa değerini yüzde 20 düşürdü. Falcao'nun şu andaki bedeli sadece 4.8 milyon euro...
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.