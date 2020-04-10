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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00

'Türk Haaland' Bayern Münih'e gidiyor

'Türk Haaland' Bayern Münih'e gidiyor

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İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!

AKŞAM

CRYSTAL Palace Kulübü’nden kiralanan ve sezona adeta damgasını vuran Sörloth’un piyasası düşmüyor. ‘Fichajes.net’ sitesi, “Trabzonspor’un Norveçli forveti Sörloth, tıpkı vatandaşı Haaland gibi Bundesliga’ya gelebilir. Bayern Münih onu çok yakından takip ediyor. Lewandowski ile iyi bir ikili olabilirler. Boyu çok uzun. Hem havadan hem de yerden tam bir bitirici” yorumunu yaptı.

REAL MADRİD DE PEŞİNDE

İspanyol basınında Norveçli futbolcu için, “Türk Haaland” ifadesinin kullanılması ise gözlerden kaçmadı. Real Madrid’in de listesinde bulunan genç futbolcu için bütün ipler Trabzonspor’un elinde. Çünkü Bordo-Mavililer, 6 milyon euroyu Crystal Palace Kulübü’nün hesabına yatırdığı anda Norveçli’nin bonservisini alabilecek. Bu paranın çok üzerinde satılması da sürpriz olmayacak.

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