Türk futbolunda haftanın programı

SPOR GÜNDEMİ

Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Menajeriyle görüşüldü! F.Bahçe'de transfer... Kış transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. Bu minvalde sarı-lacivertliler, yazın kadrosuna katamadığı Philip Zinckernage için hamlesini yaptı ve menajeriyle görü

Yıldız futbolcu için flaş yorum: Halı sahaya çağırmam Yıldız futbolcu için flaş yorum: Halı sahaya çağırmam Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Tümer Metin, canlı yayında siyah beyazlı takımda bir oyuncuyu hedef aldı. Metin, o isim için "halı sahaya bile çağırmam." ifadelerini kullandı.

Luyindama'dan flaş hamle! Terim sürekli eleştiriyordu Luyindama'dan flaş hamle! Terim sürekli eleştiriyordu Galatasaray'da antrenmanlara ve eylül ayında Atakaş Hatayspor ile oynanan hazırlık maçına geç kalan Luyindama'dan sürpriz bir hamle geldi. Bu hamle Kongolu yıldızın takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Hedefindeki isimler belli! F.Bahçe'de operasyon başlıyor Hedefindeki isimler belli! F.Bahçe'de operasyon başlıyor Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, kötü gidişte takıma destek vermek için haftalardır Samandıra'da kamp kurmuştu. Başakşehir galibiyeti ve bay haftası, Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonuna yönelmesi için fırsat oldu.

Son dakika: Fatih Terim ve Marcao'nun cezası açıklandı Son dakika: Fatih Terim ve Marcao'nun cezası açıklandı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maçtan men cezası verdi.