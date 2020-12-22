Türk futboluna adanmış hayat: Özkan Sümer

1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Özkan Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Sümer, Yolspor, Zonguldak Kömürspor'un ardından, Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.
Daha sonra Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor'un alt yapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.
- 2 LİG ŞAMPİYONLUĞU, 1 TÜRKİYE KUPASI
Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı.
Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı.
'Futbolun bilge insanı' olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.
- BAŞKANLIK DÖNEMİ
Özkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi.
Trabzonspor'un 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü.
Bordo-mavililer, Sümer'in 5 Eylül 2003 de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.
- GALATASARAY'DA DA KUPA KAZANDI
Özkan Sümer, Galatasaray'da kupa başarısı elde etti.
Sümer, sarı-kırmızılı takımda 1982-83 sezonunda bulunduğu teknik direktörlük görevinde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine getirdi.
- TRABZONSPOR'UN HER KADEMESİNDE GÖREV ALDI
Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.
Türk futbolunda 'Baba Hakkı' ve 'Büyük Fikret' gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.
Sümer, Trabzonspor'da alt yapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirerek Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu.
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