Türk basketbolu ondan çok şey bekliyor: Adem Bona

U16 Basketbol Milli Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri Adem Bona. Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivotun farklı bir Türkiye'ye geliş hikayesi ve büyük hayalleri var.

16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı beşinci tamamlayan milli takımımızın en dikkat çeken oyuncularından biri Adem Bona'ydı.

Performansıyla turnuvanın en iyi 5'ine de seçilen, geçtiğimiz ay 18 Yaş Altı Milli takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Bona, ilerleyen yıllarda A Milli takımımızın da etkili isimlerinden biri olabilir.

Peki Türk Milli Takımı'nın formasını bu yaşta giyen Nijerya asıllı bu basketbolcu kim? Nasıl bir hikayesi var?

Adem Bona, 2003 Nijerya doğumlu. Bir arkadaşının çekip internete yüklediği video sayesinde yolu İstanbul’a düşen Bona, 2 yıl İstanbul Basket’te oynadı. Sonra da Türk vatandaşlığına geçti. Adem Bona’nın eski adı Ikechukwu Okoro. Genç pivot, milli takımla Avrupa 3.’lüğü ve dünya 5.’liği yaşadı. İstanbul’un büyük kulüpleri onu transfer etmek istedi ama o kendisiyle daha çok ilgilenen Karşıyaka’ya transfer oldu.

Adem Bona, adeta Bobby Dixon’ın yolundan ilerliyor. Şu an Fenerbahçe Beko forması giyen Bobby Dixon da Karşıyaka’dan çıkıp Türk vatandaşı olmuş, Ali Muhammed adıyla milli formaya uzanmıştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ekpe Udoh ile yakın köylerde doğan Bona, aynı onun gibi bir gün NBA’de forma giyeceğini düşünüyor, tabii bu yolda ilk hedef Karşıyaka A takımında süre alabilmek.

Ben Wallace’ın videolarını izleyip basketbola tutku besleyen Bona, NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo'nun hem hikayesini hem de tarzını beğeniyor.

(TRT Spor)