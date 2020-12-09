Türk bakanlar, Başakşehir'e destek mesajları yağdırdı

Bakanlar, Twitter hesabından, İstanbul Başakşehir Kulübünün "No to Racism (Irkçılığa Hayır)" tweetini paylaşarak, Başakşehir'in yanında olduklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Pekcan, sahadaki dostça rekabete, insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum." ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "ırkçılık ve ayrımcılık virüsünü" tüm sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu kaydederek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir'in arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur! #IrkçılığaDurDe" ifadelerini paylaştı.
Spor Bakanı Kasapoğlu, "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu ise "Irkçılığa Dur De" etiketini paylaşarak Başakşehir'e destek gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakem Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Paris'teki ırkçılık skandalı ile ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.
Şampiyonlar Ligi grup maçında PSG-Başakşehir maçı 20. dakikada 4. hakemin ırkçı sözler kullanmasıyla durmuş ve maçın erteleme kararı açıklanmıştı. UEFA maç hakkında soruşturma açılacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Paris Saint Germain (PSG) maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemi nedeniyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek verdi.