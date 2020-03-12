Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Ahmet Nur Çebi: Geri hikaye!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Çok yeni öğrendim. Söz konusu sağlıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle bir tedbir almışlardır, biz o tedbire uymakla mükellefiz” dedi.