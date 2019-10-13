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'Türk armasıyla korku yok'

'Türk armasıyla korku yok'

Milli Takım’ın yıldız stoperi Merih Demiral, “Fransa’dan niye çekinelim? Çıkar ölene dek oynarız. Korku benim barındırdığım bir duygu değil. Özellikle Türk armasıyla” diye konuştu.

AKŞAM

JUVENTUS ve Türk Milli Takım futbolcusu Merih Demiral, “Şehitlerimize rahmet diliyorum. Arnavutluk karşısında ülkemizin konumu itibarıyla önemli bir maç oynadık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Fransa maçında da 3 puan alacağız inşallah ve Avrupa Kupası’na emin adımlarla gideceğiz. Niye çekinelim? Türk bayrağını temsil ettiğimiz bir yer burası. En iyisinden bile çekinmeyiz. Çıkar ölene dek oynarız. Korku benim barındırdığım bir duygu değil. Özellikle Türk armasıyla” dedi. A Milli Futbol Takımımızın orta sahadaki yıldızlarından İrfan Can Kahveci ise “Verdiğimiz mücadele futboldan çok daha fazlasıydı. Bu bayrak için, milletimiz için canını hiçe sayan kahraman askerlerimize selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı dilerim. Onlara birazcık bile moral verebildiysek ne mutlu bize. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaştık” açıklamasında bulundu.

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