Tur sırasında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti

22 yaşındaki Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Tour de Pologne sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Tour de Pologne'nin üçüncü etabında meydana gelen bir kaza sonrasında 22 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre Polonya gerçekleştirilen yarışın, Chorzow'dan Zabrze'ye hareket eden üçüncü etabında bir kaza yaşayan Lambrecht, helikopterle kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere ragmen kurtulamadı.

Yarış direktörü Czeslaw Lang kazayla ilgili yaptığı açıklamada; "Yüksek hızlı bir iniş değildi. Düz ve geniş bir yoldu. Bjorg, bir an tereddüt etti, asfaltı bıraktı ve trajedi gerçekleşti. Sakatlığın çok ciddi olması nedeniyle bir helikopter ve ambulans çağırdık. Kendisi hastaneye nakledildi. Bjorg'un kalbi hastanede tekrar atmaya başladı; ancak operasyon sırasında ne yazık ki hayatını kaybetti.”

Belçikalı bisikletiçinin takımı Loto-Soudal Lembracht'ı şu sözlerle andı; "Bjorg'un ailesinin, arkadaşlarının ve takım üyelerinin başına gelebilecek en büyük trajedi yaşandı. Huzur içinde yat Bjorg."

Etabı kazanan bisikletçi Alman Pascal Ackermann ise bitiş çizgisinde görüşlerini; "Yarışın sonucu önemli değil. Bugünün trajik haberİNİ duyduğumda harap oldum ve kişisel olarak en derin baş sağlığımı Bjorg Lambrecht'in ailesine, arkadaşlarına ve Lotto-Soudal'daki herkese göndermek istiyorum" şeklinde belirtti.

Bisikletteki ikinci sezonunda en üst seviyede profesyonel bisiklet sürmeye başlayan Lambrecht, Belçika'nın en umut verici bisikletçilerinden biri olarak gösteriliyordu.

2017 yılında Liege-Bastogne-Liege yarışının 23 yaş altı sürümünü kazanan Lambrecht, geçen yıl 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.