  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 10:32
  • |
  • 06 Ağustos 2019 Salı 10:45

Tur sırasında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti

Tur sırasında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti

Paylaş

22 yaşındaki Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Tour de Pologne sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Tour de Pologne'nin üçüncü etabında meydana gelen bir kaza sonrasında 22 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre Polonya gerçekleştirilen yarışın, Chorzow'dan Zabrze'ye hareket eden üçüncü etabında bir kaza yaşayan Lambrecht, helikopterle kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere ragmen kurtulamadı.

Yarış direktörü Czeslaw Lang kazayla ilgili yaptığı açıklamada; "Yüksek hızlı bir iniş değildi. Düz ve geniş bir yoldu. Bjorg, bir an tereddüt etti, asfaltı bıraktı ve trajedi gerçekleşti. Sakatlığın çok ciddi olması nedeniyle bir helikopter ve ambulans çağırdık. Kendisi hastaneye nakledildi. Bjorg'un kalbi hastanede tekrar atmaya başladı; ancak operasyon sırasında ne yazık ki hayatını kaybetti.”

Belçikalı bisikletiçinin takımı Loto-Soudal Lembracht'ı şu sözlerle andı; "Bjorg'un ailesinin, arkadaşlarının ve takım üyelerinin başına gelebilecek en büyük trajedi yaşandı. Huzur içinde yat Bjorg." 

Etabı kazanan bisikletçi Alman Pascal Ackermann ise bitiş çizgisinde görüşlerini; "Yarışın sonucu önemli değil. Bugünün trajik haberİNİ duyduğumda harap oldum ve kişisel olarak en derin baş sağlığımı Bjorg Lambrecht'in ailesine, arkadaşlarına ve Lotto-Soudal'daki herkese göndermek istiyorum" şeklinde belirtti. 

Bisikletteki ikinci sezonunda en üst seviyede profesyonel bisiklet sürmeye başlayan Lambrecht, Belçika'nın en umut verici bisikletçilerinden biri olarak gösteriliyordu. 

2017 yılında Liege-Bastogne-Liege yarışının 23 yaş altı sürümünü kazanan Lambrecht, geçen yıl 23 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Lille, Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

title

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! 'Eyvah...'

title

Manchester City İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini uzatıyor

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak
Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Burak Yılmaz 10 gün içinde yeni takımına imza atacak

Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi

Beşiktaş'ın yeni stoperi Victor Ruiz'in transferi Beşiktaşlı taraftarları korkutuyor. İspanyol oyuncuların Türkiye'de tutunamaması akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

Lille transferi resmen açıkladı
Lille transferi resmen açıkladı

Lille transferi resmen açıkladı

Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Porto'dan flaş Aboubakar kararı
Porto'dan flaş Aboubakar kararı

Porto'dan flaş Aboubakar kararı

Kara Kartal’ın forvet transferinde bir numaralı hedefi olan Vincent Aboubakar için kulübü Porto’dan Beşiktaş’a olumlu haber geldi. Portekiz ekibi, Kamerunlu golcüyü kiralık göndermeye yeşil ışık yaktı.

Kartal'ın bütçesi Dorukhan
Kartal'ın bütçesi Dorukhan

Kartal'ın bütçesi Dorukhan

Siyah-Beyazlılar, transfer bütçesini oluşturmak için Dorukhan’ı elden çıkarma kararı aldı. Sıcak parayla stoper, sol bek, sol açık ve forvet transferi yapılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Fejsa tercihini yaptı

Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında yer alan Sırp oyuncu, Benfica'nın Sporting ile oynadığı Süper Kupa maçının kadrosuna giremedi. Ayrılma kararı alan Fejsa'nın rotasında sarı-lacivertliler var.

Cuellar transferini resmen duyurdular
Cuellar transferini resmen duyurdular

Cuellar transferini resmen duyurdular

Aslan'ın ön libero adayları arasında yer alan Gustavo Cuellar’ın Galatasaray’da forma giymek için çok istekli olduğu belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.