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Tunus ile Angola yenişemedi

Tunus ile Angola yenişemedi

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.

Tunus, Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos'un 73. dakikadaki golüyle 1-1 tamamlandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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