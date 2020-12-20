Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe yorumu: Futbolcular keyifsiz, mutsuz

Futbol yorumcusu Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’nin Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından TRT Spor'da değerlendirmeler yaptı.
İşte Tuncay Şanlı’nın yorumları:
“FENERBAHÇE’NİN NE OYNADIĞI BELLİ DEĞİLDİ”
2. yarıya baktığımızda akılda kalan tek pozisyon var, o da Cisse'nin çok net kafa vuruşu. İlk yarıda da iyi oyun yoktu, bireysel performanslar istenen seviyede değildi. Üretken değil, pozisyon yok... Maçın belirli anlarında ne oynadığı da belli değildi Fenerbahçe'nin.
“OYUN OLARAK BİR ŞEY GÖREMEDİM, EROL HOCA ÇÖZÜM BULAMAMIŞ”
Kazanmak istiyorsanız Cisse ve Ademi ile de oynayabilirsiniz, doldur boşalt olabilirdi, kenar ortalarında kullanabilirdiniz. Oyun olarak bir şey göremedim. Bireysel performanslarda düşüş var. Erol hoca çözümü bulacağız dedi ama baktığımızda çözüm bulunamamış gibi görünüyor.
“FUTBOLCULAR KEYİFSİZ, MUTSUZ”
Oyuncuların vücut diline baktığımızda keyifsizler, mutsuzlar. Sonuçlar tabii ki etkiler.
“TOPSUZ OYUN OLMAYINCA POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANIRSINIZ”
Fenerbahçe'nin planında işleyen tek pozisyon golle sonuçlandı. Herkes ayağına topu ister, topsuz oyunu görmeyince pozisyon üretmekte zorlanırsınız.
“CANER İLK 11’DE OYNAMALIYDI”
Kiminle oynarsan oyna, rakip teknik adam Caner'e nasıl önlem alacağım diye düşünür. Fenerbahçe'de bu maçta Caner ilk 11'de oynamalıydı.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
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