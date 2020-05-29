  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 23:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Seve seve...'

Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Seve seve...'

Paylaş

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılacağı belirtilen Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alacağı konuşulan eski oyuncusu Tuncay Şanlı suskunluğunu Azerbaycan'da yayım yapan CBC Sport kanalındaki Türkiye'den Futbol programında bozdu.

Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'de yardımçı antrenör olarak görev yapacağı ile ilgili konuya açıklık getirdi: "Fenerbahçe benim ailem. Seve seve görev yaparım. Bu güne kadar ne başkan, ne de hiçbir yönetici ile bu konuda görüşmem olmadı. Bizler göreve hazırız. Olursa zaten seve seve kabul ederim."

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Dortmund Michael Skibbe ile yolları ayırdı

title

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

title

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'
'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'

'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.

Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular
Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular

Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu.

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Fetih Kupası gerçekleşti
Fetih Kupası gerçekleşti

Fetih Kupası gerçekleşti

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti.

Tuncay Fenerbahçe'ye mesaj yolladı
Tuncay Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Tuncay Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılacağı belirtilen Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi takımla bir araya geldi
Başkan Çebi takımla bir araya geldi

Başkan Çebi takımla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi
TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi

TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.