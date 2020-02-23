Tuncay Şanlı: 'Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz derbiyi unutamıyorum'

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli takımın Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de birçok derbiye çıkan ve Galatasaray karşılaşmalarını defalarca kez yaşayan Tuncay Şanlı, pazar günü oynanacak dev maç öncesi Sporx'e konuştu.

- Fenerbahçe'nin Kadıköy'de uzun yıllardır Galatasaray'a üstünlüğü var, bu serinin açıklaması sizce nedir? Hasan Sas 'Kadıköy büyülü bir stat, iyi de oynasak kazanamıyoruz' diyordu, ne düşünüyorsunuz? Psikolojik üstünlük nasıl bu hale geldi?



"Kaybetmeme alışkanlığı Galatasaray'a psikolojik olarak baskı hissettiriyor. Ama en önemlisi Kadıköy'de seyircinin maçın içinde olup müthiş atmosfer yaratması. Bu durum derbilerde önemli bir avantaj diyebiliriz."

- Fenerbahçe bir anda zirveden uzaklaştı. Fenerbahçe'nin bu derbide ve kalan haftalarda şampiyon olması için ne yapması lazım?



"Zirveden uzaklaştı ama makas çok dar ve böyle zamanlarda Fenerbahçe derbilerden moralli çıkıp zirveye ortak olur."



- Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda, Fenerbahçe orta sahasında kimler olur? Size göre hangi 11 olmalı?



"Bu derbide Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun oynayamayacak olmasını iki önemli eksik olarak değerlendirmeliyiz. Orta saha için Ozan Tufan yazıp etrafını doldurabilirsiniz. Bana göre eğer Mehmet Ekici fizik olarak hazırsa, oynamalı. Mehmet Ekici kesinlikle yaratıcı bir oyuncu ve sorun çözücü özelliğe sahip. Bu yüzden maçın kaderini değiştirebilir."

- Bu derbide geçmiş yıllardan 3 futbolcu oynatma şansınız olsa, kimi seçerdiniz?



"Geçmiş yıllardan hepsini oynatırdım (gülerek). Her dönemin ayrı kalitesi vardır o yüzden isim vermek zor olur."



- Vedat Muriqi'nin son haftalarda performans olarak düştüğünü görüyoruz, siz bu maçta Vedat Muriqi'den neler bekliyorsunuz? Vedat ve Falcao'nun 11 başlayacağını düşünürsek, hangisi derbiye damga vurur?



"Takım performansı düşünce normal olarak Vedat'ın da düşüş yaşaması doğal bir durum. Vedat gol atmasa da takım için mücadele eden, yıpratıcı, fizik gücü ile etkili olan bir isim. Vedat'ın performansının artması için onun üzerinden bi oyun olmalı. Özellikle kenar oyunlarında daha etkili olur. Sürpriz bir isim de maça damgasını vurabilir."

- Fenerbahçe camiasının hakem hatalarına yönelik isyanı var, derbide nasıl performansı bekliyorsunuz?



"Hakemler açıklanır açıklanmaz yorumlar başlıyor ve bu da hakem üzerinde baskı yaratıyor. Herkes tabii ki de haklı ve dertli. En önemlisi "VAR" hakeminin performansı. Umarım maçın önüne hakem geçmez! Adına yakışır, keyifli ve kaliteli derbi olur."

- Son olarak unutamadığınız bir derbi anınız var mı?



"Benim unutamadığım ilk geldiğim yılda kötü bir sezon geçirdik. Fakat derbide 6-0 kazandığımız maç benim için unutulmaz bir anı. Çünkü Fenerbahçe'de ilk derbimdi ve Galatasaray'a karşı tarihi bir galibiyet aldık."