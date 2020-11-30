Tuncay Şanlı derbinin ardından Erol Bulut'a yüklendi

TRT Spor yorumcusu Şanlı, Beşiktaş'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirtirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştirdi.
“FENERBAHÇE ‘BULUT’LARIN ALTINDA KALDI”
Sergen Yalçın'ın Bulut'a ciddi bir üstünlük kurduğunu vurgulayan Şanlı, "Galibiyet Sergen Hoca'ya yazar, mağlubiyet Erol Hoca'ya. Fenerbahçe 'Bulut'ların altında kaldı." dedi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah hoca, son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak. Tecrübeli teknik adam, sezon başında bonservisli olarak transfer edilen yıldızları kazanmaya çalışacak.
Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında oyun sistemlerini, anlayışlarını değiştirmeyeceklerini söylemişti. Galatasaray iki maçta, 23'ü isabetli 48 şut çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Galatasaray'daki savunma-hücum bağlantısının ilk ayağı olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki 13 resmi maçta sadece 8 dakika oynamadı...