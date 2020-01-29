  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:31
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:31

Tunay Torun resmen Çaykur Rizespor'da

Tunay Torun resmen Çaykur Rizespor'da

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın için imza töreni

title

Vedat Muriqi: Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz

title

Tottenham genç yıldızı kaptı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'
'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'

'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları maçı kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı
Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?
Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü
Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı
Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

Beşiktaş'ta Luce'ye veto
Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...
İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.