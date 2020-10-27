Tümer Metin'den Beşiktaş'a eleştiri yağmuru

Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.

Tümer Metin, TRT Spor'da yer alan programda Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ı eleştiri yağmuruna tutan Metin, "Ben gördüğümü söylemekle görevliyim. ister kız, ister nefret et, ister şikayet et. Ne yaparsan yap. Beşiktaş'ta bir kısımda genç diye lanse edilen futbolcular var. Genç diye oynuyorlar. Bir bölüm oyuncu var, soruyorsun 'Nasıl futbolcu?' diye, 'Çok iyi insan' olduğu için 10-12 senedir oynuyorlar." dedi.

"ALT TARAFI DENİZLİ'DEN BİR ÜÇ PUAN"

Siyah-beyazlı kulüpte liyakat kavramının olmadığını söyleyen eski futbolcu şöyle dedi: