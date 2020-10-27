Tümer Metin'den Beşiktaş'a eleştiri yağmuru

Tümer Metin, TRT Spor'da yer alan programda Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Beşiktaş'ı eleştiri yağmuruna tutan Metin, "Ben gördüğümü söylemekle görevliyim. ister kız, ister nefret et, ister şikayet et. Ne yaparsan yap. Beşiktaş'ta bir kısımda genç diye lanse edilen futbolcular var. Genç diye oynuyorlar. Bir bölüm oyuncu var, soruyorsun 'Nasıl futbolcu?' diye, 'Çok iyi insan' olduğu için 10-12 senedir oynuyorlar." dedi.
"ALT TARAFI DENİZLİ'DEN BİR ÜÇ PUAN"
Siyah-beyazlı kulüpte liyakat kavramının olmadığını söyleyen eski futbolcu şöyle dedi:
Bir de, bugün, yarın patlar, yetenekli ama ne zaman patlayacak dediklerimiz var, asla patlamayacaklar. Hocası da, arkadaşım ve dostumdur, efsane diye hocalık yapıyor. Beşiktaş'ta liyakat bitmiş. İşin bir üst tarafına da girmiyorum. İki futbolcu çıkıyor 'Çok güzel bir galibiyet oldu' diye açıklama yapıyor. Nesi güzel galibiyet. Alt tarafı Denizlispor'dan alınmış bir üç puan.
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Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
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