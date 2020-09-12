Tümer Metin: Emre Belözoğlu ile görüştük, '2 golcü hazır' dedi

Eski futbolcu Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun kendisine Fenerbahçe'nin iki forvet transferi yapacağını söylediğini bildirdi.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde galibiyetle başladı. Maçın ardından karşılaşmayı TRT Spor’da değerlendiren eski futbolcu Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.
Emre Belözoğlu’nun yapılacak transferler ile ilgili kendisini bilgilendirdiğini belirten Tümer Metin, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki; Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır… Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı da değerlendiren Tümer Metin, Sosa’yı övdü.
İşte Tümer Metin’in değerlendirmesi:
“Yıllarca Fenerbahçe orta sahasında iz bırakan isim Emre Belözoğlu oldu. Şimdi bir başka kadife ayak, oyuna girdikten sonra çehreyi değiştiren bir isim, Sosa… Oyunu Sosa’nın etrafında kurmak akıllıca bir seçim olarak görünüyor. Thiam hazırlık maçlarının en iyi futbolcusuydu. Ama gole ihtiyaç duyulan anlarda kenara alındı.”
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.
Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanından döndüğü 2-1'lik galibiyeti yazdı.
Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
Stoke Cityli taraftarlar, Galatasaray'a kiralanan Oghenekaro Etebo'nun ayrılmasından memnun.