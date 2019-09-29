Tümer Metin, Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.

"SAHA İÇİNDE ÖYLE DEĞİLDİ"

Galatasaray'ın takım halinde beklenenden uzak bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Tümer Metin, "Bence Galatasaray kulübesi mutlu. İçeride 2 puan bırakmışsın, nasıl mutlu olursun diyebilirsin ama maçtan önceki görüntü, kağıt üzerinde olan kadro, kazanacak kadro gibi duruyor ancak saha içinde öyle değildi. Ne oyuncusuyla, ne maça gireniyle çıkanı. Ömer Bayram, biraz hareketlilik getirdi o kadar." dedi.

"GALATASARAY HAZIR DEĞİL"

Tümer Metin sözlerini, "Galatasaray hazır değil, orası bir gerçek. Fenerbahçe'nin de sorunları devam ediyor ancak daha istim üstünde" ifadeleriyle tamamladı.

(Sporx)