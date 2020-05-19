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aksam.com.tr
  • 19 Mayıs 2020 Salı 19:51
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 19:51

Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı

Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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