Tüm statlar sezona hazır

AKŞAM

Süper Lig'de mücadele edecek 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak.

Süper Lig'de sezon, 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig’de mücadele eden 21 takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü’nün iç saha müsabakalarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak.

14 FARKLI İL

Yeni sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda gerçekleştirilecek. Süper Lig’de İstanbul’dan 6, Antalya ile Ankara’dan ikişer, Konya, Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, Denizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trabzon’dan birer takım mücadele edecek. Ancak Türkiye’deki harika statlara pandemi yüzünden sezonun ilk yarısında seyirci alınmayacak.