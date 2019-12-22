Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray değerlendirmesi: Radikal kararlar almak zorundalar

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Göztepe yenilgisinin ardından beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Tugay Kerimoğlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde;

"Hazır olan bir Falcao'nun ceza alanı içinde olması lazım. Falcao fiziksel anlamda kuvvetli ve hazır olsa, ceza alanı içinde olacak ilk oyuncu Falcao."

"BELHANDA'DAN İSTEYEBİLİR MİYİM"

"Galatasaray'da topu kazanır dediğimiz bir oyuncu karakteri yok. Selçuk desen, alma şansı yok, Seri zaten yok, Nzonzi yok, Lemina da sakat. Belhanda'dan mücadele etmesini isteyebilir miyim, öyle bir özelliği olsa isteme şansım vardır ama oyun içinde Belhanda da yok."

"ÖMER YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA..."

"Ömer kendi çabası, yetenekleri doğrultusunda bazı şeyleri yapmaya çalışan bir görüntüde."

"OYUNU DEĞİŞTİRECEK KİMSE YOK"

"Galatasaray'daki sorunlar apaçık ortada ama bazı şeyler de mesaj içerikli olabilir. Oyuna giren oyunculara bakıldığında, benim elimdeki malzeme buysa, ben bunlarla devam edeyim diye de düşünülüyor olabilir. Oyunu değiştirecek, oyunu kendi lehine çevirecek oyuncu karakteri kulübede yok. Göztepe'ye bakıldığında oyunu değiştirebilecek karakterler var kulübede. Bakıldığında bu mağlubiyetler de kaçınılmaz."

"SELÇUK'A FORMU DÜŞÜK DEME ŞANSIM YOK"

"Selçuk İnan'dan çok şeyler istendiğinde beklentiler karşılanmayınca da, Selçuk'a da hep oynuyordu, formu düşük deme şansım yok. Selçuk yoksa diğerleri var, hep oynayan oyuncu karakterleri var."

FRİKİKTE FALCAO YERİNE ÖMER YORUMU

Falcao varken, Ömer'in frikiğe vurması garip, bana öyle geliyor.

Sezon başından beri söylüyoruz, eksiklikler olabilir, buna göre kadro yapılanması lazım. Mariano'yu kullanabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Nagatomo'dan çok fazla hücuma destek vermesini beklemeyeceksiniz ve üçlüye dönüp Selçuk'u kurtarma şansınız var. O kaymayı yaparsınız, onu çalıştıkça kazanırsınız. O zaman sıkıntı görme ihtimaliniz olmaz.

"RADİKAL KARAR ALMAK ZORUNDALAR"

"Galatasaray, radikal kararlar almak zorunda"