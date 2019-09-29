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  3. Tugay Kerimoğlu'ndan Falcao uyarısı: Bekleriniz aktif değilse Falcao'yu kullanamazsınız

Tugay Kerimoğlu'ndan Falcao uyarısı: Bekleriniz aktif değilse Falcao'yu kullanamazsınız

Tugay Kerimoğlu'ndan Falcao uyarısı: Bekleriniz aktif değilse Falcao'yu kullanamazsınız

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında Radamel Falcao'nun performansı hakkında konuştu.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldığı maçı beIN Sports'ta yorumladı.

"FALCAO'YU KULLANAMAZSINIZ"

Falcao'nun doğru kullanılmadığını vurgulayan Tugay Kerimoğlu, "Eğer bekleriniz çok aktif değilse, orta sahada bir oyuncunuz yönlendirme yapmıyorsa, Falcao'yu kullanamazsınız. Falcao şu an ülkemizdeki en iyi santrforlardan biri. Ofsaytta kaldığı pozisyonda da bitirişine baktığımız zaman kalitesini her türlü şekilde bize sunuyor." dedi.

"LEMINA'YI YANIMDA İSTEMEM"

Mario Lemina'nın oyun tarzını da yorumlayan Kerimoğlu, "Lemina ile oynasam, Lemina'yı çok yanımda istemem. Gitmesini, koşu yapmasını isterim. Ben de oyunu yönlendireyim. İlk tercihim Falcao ve beklere oynamak olur. Böyle yapmazsanız, statik kalırsınız." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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