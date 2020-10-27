Tuchel: 'Türkiye şampiyonunu yenmek istiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel; Türkiye Ligi şampiyonunu yenerek, grupta durumları için güven kazanmak istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Thomas Tuchel ve oyunculardan Presnel Kimpembe, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuchel, gruptaki ilk maçta sahalarında Manchester United'a kaybetmelerinin kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Geçen hafta ligde kazandık, gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. Grupta ikinci maçı oynayacağız, henüz puanımız yok. Manchester maçı umarım bize yapılmış son uyarı olur. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında, bu sağlam takım karşısında kazanarak kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Manchester yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, "Sportif direktör Leonardo ile aranızda bir gerginlik var mı? Kovulma tehlikesi hissediyor musunuz?" sorusuna ise, "Hayır kendimi tehlikede hissetmiyorum. Bir antrenör hiçbir zaman sonuçlardan korkmamalı. Biz takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz, bunun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor." yanıtını verdi.

Thomas Tuchel, "Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlik sizi endişelendiriyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Açıkçası bu konuda pek bir şey duymadım. İnsanların hep birlikte uyum içinde yaşayamıyor olması beni üzdü ama endişelendiğimi söyleyemem. Spor ve siyaset arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bu konular bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımla bu konuyu konuşmadım. Bunu bugün ve yarın düşüneceğim. Belki takımla böyle bir konuşma yapabiliriz. Çünkü biz sadece spor insanları değiliz. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Zor bir atmosfer var. Bu konuyu düşüneceğiz ama kesinlikle ana konsantrasyonumuz işin spor kısmında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde edeceğimizi kanıtlamak istiyoruz."