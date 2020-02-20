TSYD'nin duyurusuna bir tepki de Fenerbahçe'den

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bugün, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde, dört kulüp başkanının 26 Şubat 2020, saat 11.00’de bir araya geleceğine ve kanalların da bunu canlı yayınlayacağına dair bir açıklama yapılmıştır.
TSYD’den yapılan açıklama ile ilgili davet, tarafımıza açıklamanın yapılmasını müteakiben ulaşmıştır.
Kulübümüzle açık oturumun tarihi ile ilgili herhangi bir istişare yapılmadan böyle bir girişimde bulunulmasını ve iletişiminin yapılmasını hiç şık karşılamadığımızı ve yadırgadığımızı kamuoyuna belirtiriz.
Buna mukabil Türk futbolunun sorunlarını konuşmak üzere herkesin takvimine uyacak şekilde herhangi bir platformda kulüp başkanları ile birlikte yer almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha ifade ediyoruz.”
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uzun süredir üzerinde durduğu buluşma gerçekleşiyor. 4 Büyükler'in başkanları bir araya geliyor.
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