TSYD'den TFF'ye koronavirüs başvurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüse yakalandığının anlaşılmasının ardından TSYD’den TFF’ye derbi için başvuru geldi.
TSYD, 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının koronavirüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim’in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF’ye resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Hastaneden yapılan açıklamada "Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır" denildi.
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