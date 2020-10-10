TSYD Ankara Kupası'nda şampiyon DG Sivasspor

TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği Başkent Kupası mücadelesinde DG Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek birinci olan Demir Grup Sivasspor kupasını aldı.

Eryaman Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde Demir Grup Sivasspor'a kupasını, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan birlikte takdim etti.

Törende MKE Ankaragücü adına kalecisi Korcan Çelikay'a, TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Altan Altun teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Demir Grup Sivasspor'lu futbolcular kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, organizasyonla ilgili TSYD Sivas Şubesi ile güzel bir turnuva düzenlediklerini belirterek, "Yarım asırlık geleneksel turnuvamızı pandemiye rağmen güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Başkente ve Türk futboluna değer katan bu organizasyonu daha iyi koşullarda gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla daha çok çalışacağız. 53. kez düzenlediğimiz bu turnuvada başta MKE Ankaragüçlü futbolcular ve yönetimine, Sivasspor yönetimi ve futbolcularına, TSYD Sivas Şubesi ve Ankara yönetimi ile çalışanlarına ve tüm katılan, destek veren sporseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN NOTLAR



Eryaman Stadı'nda asılan Azerbaycan ve Türk bayraklı "İki devlet tek millet" yazılı pankart dikkati çekti.

Karşılaşma öncesinde maçın hakemlerine TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ateşoğlu ve TSYD Ankara Şubesi İdari Direktörü Figen Asiler, plaketlerini takdim etti.

Eryaman Stat Müdürü İrfan Erbaş'a da plaketini TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Altan Altun verdi. TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan'a da plaketini, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru verdi.

Demir Grup Sivasspor adına Asbaşkan Faruk Taşseten'e de teşekkür plaketini TSYD Sivas Şubesi Başkanı Kemal Çağlayan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e ise teşekkür plaketini TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru takdim etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivaspor'lu Fajr topu Hakan Aslan'a attı, bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

44. dakikada MKE Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı, sağ kanattan ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında Berke Gürbüz'ün ceza yayından vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou'nun verdiği pasla topla buluşan Börven'in altı pas çizgisinden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

83. dakikada Şahverdi Çetin'in kullandığı serbest vuruşu, Demir Grup Sivasspor kalecisi Zülfikar Yıldırım güçlükle kornere attı.

85. dakikada MKE Ankaragücü atağında Atilla Taran'ın orta sahadan sürerek getirdiği topla verdiği pasında Mücahit Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda ağlara giden topa, bu futbolcunun eline değdiği gerekçesiyle gol değeri verilmedi.

90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor ikinci golü buldu. Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Futbol: TSYD Ankara Kupası

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 70 Korcan Çelikay), Erdi Dikmen (Dk. 59 Kulusik), Pazdan, Pinto (Dk. 70 Atilla Turan), Cebrail Karayel (Dk. 59 Kitsiou), Diousse (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik, Sarlija, Börven, Alper Potuk (Dk. 59 Berke Gürbüz), Emre Güral (Dk. 77 Mücahit Can Akçay)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Zülfikar Yıldırım) , Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Yasin Öztekin), Teixeira (Dk. 46 Barış Yardımcı), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Robin Yalçın), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Ziya Erdal), Cofie (Dk. 46 De Souza), Hakan Arslan (Dk. 46 Garcia), Fajr (Dk. 89 Eren Şahin), Ninga (Dk. 80 Rybalka), Kayode (Dk. 46 Yatabare),

Goller: Dk. 38 Hakan Arslan, Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lukasik, Dk. 30 Diousse (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)