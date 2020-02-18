  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00
  • |
  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

TSPOR şampiyon, GSRAY ikinci!

Paylaş

Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.

ÖZEL HABER | ŞAFAK GÖZMEN

SÜPER Lig’de sezonun en büyük iki şampiyonluk favorisi olarak gösterilen takımları Trabzonspor ve Galatasaray borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Özellikle Trabzonspor yüzde 600’ü bulan değer artışıyla, bu alanda zirvede yer aldı. Geçen yıl 18 Şubat’ta hisseleri 1.05 TL’den işlem gören TSPOR yaz döneminde daha da değer kaybetti. Karadeniz ekibinin hisseleri Mayıs’ta 0.83 kuruşa kadar geriledi. 15 Ekim’de 1.5 TL civarında olan hisseler ardından adeta ralli yaptı. Bordo-Mavililer’in şampiyonlukta iddiasının güçlenmesiyle dün itibariyle hisseler 5.4 seviyesine kadar yükseldi. Karadeniz ekibinin yılbaşından beri geçen 1.5 aylık sürede hisselerindeki artış yüzde 150’yi aştı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ SOLLADI

Galatasaray’ın ‘GSRAY’ koduyla işlem gören hisseleri de son 1 yılda borsada yatırımcısının yüzünü güldüren ikinci spor şirketi oldu. Şampiyon olduğu son sezonunda bile hisseleri 2.5 TL civarında olan Galatasaray dün itibariyle 3.4’leri gören fiyatıyla kendini aştı. Şubat 2019’da 1.5 TL olan hisseler değerini ikiye katladı. Üstelik bu yükseliş, yönetimin 29.5 milyon adet hisse satışı yaptığı dönemde en hızlı ivmeyi yakaladı. Yönetim son 1.5 ayda bu satışları yaparken, hisse aynı dönemde yüzde 70’in üstünde çıkış yaptı. Galatasaray kulislerinde ise yükselişin nedeni olarak Mecidiyeköy’de bulunan oteline gelen teklifler, yeni sponsorluk anlaşması ihtimali ve şampiyonluk iddiası gösteriliyor.

EN AZ KAZANDIRAN BJKAS OLDU

Fenerbahçe hisseleri ise 7.5 TL civarında seyrettiği geçen Şubat ayına oranla yüzde yüzü aşkın bir çıkış yaptı ve 17 TL’yi gördü. Ancak Ankaragücü yenilgisiyle iddiası zayıflayınca dün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Fenerbahçe hisseleri 2011 Nisan ayında 48 TL’yi görmüştü. Borsada işlem gören diğer spor şirketleri BJKAS ve FENER ise ezeli rakiplerine göre geride kaldı. 18 Şubat 2019’da 1.8 TL dolayında olan Beşiktaş hisseleri dün itibariyle 2.96 fiyatı gördü. Beşiktaş hisseleri son şampiyon olduğu sezonda ise 6 TL’ye kadar yükselmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Stadın elektriğini kesmeye geldiler

title

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti

title

Gaziantep FK, 2 penaltı kaçırdığı maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

SPOR GÜNDEMİ

Güneş'in izinde
Güneş'in izinde

Güneş'in izinde

TRABZONSPOR, Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesine kuruldu.

Crystal Palece kadar gölü var
Crystal Palece kadar gölü var

Crystal Palece kadar gölü var

24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.

'Hayallerinin peşinden koştu'
'Hayallerinin peşinden koştu'

'Hayallerinin peşinden koştu'

Süleyman Karadeniz’in annesi Döndü Karadeniz, “Oğlum hayallerinin peşinden koştu. Başarılı olup ülkemizi gururlandırdı” dedi.

Ozan Everton'a
Ozan Everton'a

Ozan Everton'a

OZAN Tufan’ın talipleri her geçen gün artıyor...

'Herkes hazır ola geçerdi'
'Herkes hazır ola geçerdi'

'Herkes hazır ola geçerdi'

F.BAHÇE’NİN Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

4 büyüklere stoper dayanmıyor
4 büyüklere stoper dayanmıyor

4 büyüklere stoper dayanmıyor

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.

Zirve yarışı nefes kesiyor
Zirve yarışı nefes kesiyor

Zirve yarışı nefes kesiyor

LİGDE 22. hafta maçlarının ardından zirve yarışında heyecan artarken, 7 takım şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.